Ministério Público investiga fechamento de bloco cirúrgico e terceirização de hospital em BH

O Ministério Público de Minas Gerais investiga o fechamento do bloco cirúrgico e a terceirização do hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte. O Conselho Estadual de Saúde votou na última quarta-feira (12) contra a decisão anunciada pelo Governo na última sexta-feira (17). Na ocasião, foi anunciado que a unidade ficará sob a gestão de uma entidade privada sem fins lucrativos ou consórcio de saúde, e deixará de atender casos de urgência.



O impacto do fechamento do bloco da unidade já teve reflexos no pronto-socorro João 23. A unidade registrou superlotação.