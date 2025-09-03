Ministério Público pede suspensão do aumento de 90% no auxílio-alimentação de vereadores de BH

O Ministério Público de Minas solicitou a suspensão do aumento do vale-alimentação pago a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O reajuste, de quase 100%, passou de R$ 1.250 para R$ 2.374 e foi aprovado em votação rápida pelos próprios parlamentares.



Segundo o MP, é necessário analisar a justificativa do aumento e avaliar se ele não fere a moralidade administrativa ou coloca em risco o patrimônio público. A ação popular questiona justamente o caráter elevado do benefício, especialmente considerando que vereadores já recebem outras verbas indenizatórias e têm acesso a alimentação durante sessões no plenário.



A Câmara Municipal afirmou que o reajuste seguiu os trâmites legais e que a suspensão imediata poderia prejudicar os servidores. O caso segue em análise judicial.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!