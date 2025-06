Ministro da Saúde anuncia mudanças no SUS durante congresso em Belo Horizonte

A partir desta segunda-feira (16), Belo Horizonte recebe o Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, promovido pelo Ministério da Saúde. O encontro, considerado o maior do mundo na área, reúne cerca de 12 mil participantes entre gestores e profissionais.



Durante a abertura, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou uma nova tabela de repasses, que substitui a antiga tabela SUS e pode chegar a até duas vezes e meia os valores anteriores. Exames e consultas combinados terão pagamentos acelerados, desde que realizados em até 30 dias.



Padilha também destacou que Minas Gerais receberá novos investimentos, totalizando R$ 12 bilhões, com foco na redução das filas de espera e ampliação da atenção especializada. O evento segue até quarta-feira (18), com debates sobre os desafios e soluções para o sistema público de saúde no Brasil.



