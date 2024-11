Moradores de ocupação em BH protestam contra obra de urbanização deixada pela metade

Moradores da ocupação Nelson Mandela, localizada na região do Barreiro, em Belo Horizonte, protestam contra uma obra de urbanização que está prestes a começar. Segundo eles, o trecho que será asfaltado é muito menor do que o que foi aprovado no projeto original. A comunidade enfrenta sérios problemas devido à falta de infraestrutura e saneamento básico, como asfalto, rede de esgoto e coleta de lixo. Veja a matéria completa no vídeo acima.