Moradores de Sabará, na Grande BH, protestam contra suspensão de linha de ônibus

Moradores do bairro Adeu Molândia, em Sabará, na Grande BH, enfrentam a suspensão da linha 4490, que conecta a região ao Centro de Belo Horizonte. A justiça atendeu ao pedido da empresa que opera o transporte na cidade, alegando exclusividade no serviço e riscos financeiros. Após 20 anos de espera pela nova linha, a comunidade começou a protestar, enfatizando a necessidade do transporte para facilitar a locomoção até a capital.



