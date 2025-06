Moradores denunciam cratera que engoliu avenida em Ribeirão das Neves (MG)

A Avenida Perimetral, no bairro Pedra Branca, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, está em situação crítica. Carros não conseguem passar devido a buracos e ao mato que toma conta da via. Os moradores improvisaram pavimentação, mas a infraestrutura continua precária com esgoto a céu aberto. Ainda segundo a vizinhança, o problema é antigo e se intensifica com as chuvas. Apesar de contatada, a prefeitura não respondeu às solicitações dos moradores, que pedem atenção urgente do poder público.



