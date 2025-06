Moradores denunciam empresa por obra inacabada e danos em prédio de bairro nobre em BH

Moradores de um prédio no bairro de Lourdes, na região Centro-sul de Belo Horizonte, acusam uma empresa de abandonar uma reforma contratada por R$ 82 mil e ainda danificar a fachada do edifício. O serviço deveria durar cinco meses, mas foi interrompido antes da conclusão. Além do prejuízo financeiro, os moradores enfrentam barulho e transtornos prolongados. A empresa, com endereço considerado falso, alega interferências externas e falta de pagamento. O condomínio agora recorrerá à Justiça para tentar ser ressarcido.



