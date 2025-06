Moradores denunciam falta de segurança nas ruas por conta de ataques de pitbull em BH

Depois de vários ataques de cães da raça pitbull, moradores do bairro São Marcos, na região nordeste de Belo Horizonte, se reuniram na quadra de uma escola para discutir ações de segurança, na tarde dessa terça-feira (10). Durante a reunião, a preocupação principal era a falta de segurança e os cuidados dos tutores com os animais. Câmeras de segurança capturaram dois ataques recentes: em abril, os animais atacaram um cãozinho chamado Fred, e em março, o alvo foi o cão Lupe, ambos da raça shih tzu.



A Lei da Focinheira, que exige o uso desse dispositivo e coleiras em raças perigosas, foi aprovada para tentar mitigar o problema. A comunidade pede ação das autoridades e conscientização dos tutores para prevenir novos incidentes e proteger a todos.



