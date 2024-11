Moradores denunciam postes de madeira com risco de queda em BH

Postes de madeira, com risco de queda, são um tormento para moradores de Belo Horizonte e região metropolitana. Eles denunciam que já acionaram os municípios e a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), mas nada foi feito. A companhia garantiu que a medida em que os postes de madeira no estado vão perdendo a vida útil, ou são danificados por terceiros, vão sendo substituídos por estruturas de concreto. Segundo a empresa, a avaliação é feita rotineiramente e que nos endereços citados na reportagem, não há postes de madeira instalados por ela. Veja a reportagem completa no vídeo acima.