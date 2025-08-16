Moradores denunciam riscos com postes de energia antigos e ocos em BH

Moradores do Beco Estrela Dalva, na Vila Santa Lúcia, na região Centro-sul de Belo Horizonte, convivem com postes de energia elétrica feitos de madeira, que oferecem risco de queda e choque elétrico. A comunidade precisou improvisar escoras com sacos de areia e arames para evitar acidentes. Alguns postes estão ocos na parte superior e os fios encostam em casas, aumentando o perigo, especialmente para crianças.



