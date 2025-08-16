Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Moradores denunciam riscos com postes de energia antigos e ocos em BH

Estruturas de madeira precisam ser escoradas com sacos de areia; comunidade teme acidentes e choques

MG Record|Do R7

Moradores do Beco Estrela Dalva, na Vila Santa Lúcia, na região Centro-sul de Belo Horizonte, convivem com postes de energia elétrica feitos de madeira, que oferecem risco de queda e choque elétrico. A comunidade precisou improvisar escoras com sacos de areia e arames para evitar acidentes. Alguns postes estão ocos na parte superior e os fios encostam em casas, aumentando o perigo, especialmente para crianças.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo
  • Belo Horizonte
  • Energia
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.