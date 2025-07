Moradores denunciam série de gatos mortos de forma violenta em bairro de BH

Moradores e trabalhadores do bairro Barro Preto, na região Centro-sul de Belo Horizonte, denunciam a morte violenta de gatos que viviam nas ruas da região. Segundo relatos, pelo menos cinco animais foram encontrados sem vida, vítimas de enforcamento, perfurações e envenenamento.



As agressões começaram há cerca de um mês. Apesar das denúncias feitas à Defesa dos Animais, moradores relatam que não houve retorno. A Polícia Civil informou que até agora não há registros de boletim de ocorrência, mas orienta que os moradores formalizem as denúncias.



