Moradores denunciam uso de fachada de prédio como banheiro durante eventos noturnos em BH

Moradores de um prédio na esquina da avenida Francisco Sales com a rua Sapucaí, no bairro Floresta, na região Leste de Belo Horizonte, reclamam do uso da fachada e da garagem como banheiro durante festas e eventos na região. Vídeos compartilhados por moradores mostram a sujeira e o mau cheiro, que dificultam a entrada e saída do condomínio, especialmente para idosos e crianças.



Segundo os relatos, o problema se agravou após a revitalização da rua Sapucaí, com o aumento do número de bares e do consumo de álcool, sem que a quantidade de banheiros acompanhasse o crescimento.



A Secretaria Municipal de Política Urbana informou que a limpeza das ruas é responsabilidade dos organizadores dos eventos, e que o descumprimento pode gerar multa. A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) garante que a rua é varrida três vezes por semana e lavada duas vezes.



