Moradores e comerciantes denunciam carros abandonados há anos em ruas de BH

Prefeitura já retirou quase 1.000 veículos desde 2024; moradores relatam risco de furtos e uso de drogas

MG Record|Do R7

Uma rua na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, virou cenário de abandono de veículos, muitos há anos, prejudicando comércios e dificultando vagas para clientes e moradores. Proprietários das oficinas locais dizem não ter espaço para todos os carros, e moradores relatam risco de furtos e uso de drogas nos veículos. Desde 2024, a BHTrans retirou 930 carros das ruas da capital. A prefeitura informou que veículos abandonados na rua serão notificados e, se não forem removidos, levados ao pátio, podendo ser leiloados após 60 dias.

