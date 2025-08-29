Moradores e comerciantes denunciam carros abandonados há anos em ruas de BH

Uma rua na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, virou cenário de abandono de veículos, muitos há anos, prejudicando comércios e dificultando vagas para clientes e moradores. Proprietários das oficinas locais dizem não ter espaço para todos os carros, e moradores relatam risco de furtos e uso de drogas nos veículos. Desde 2024, a BHTrans retirou 930 carros das ruas da capital. A prefeitura informou que veículos abandonados na rua serão notificados e, se não forem removidos, levados ao pátio, podendo ser leiloados após 60 dias.



