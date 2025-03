Moradores enfrentam dificuldades devido obstrução de córrego que corta via na Grande BH

Moradores da Avenida Senhor do Bonfim, no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH, estão enfrentando sérias dificuldades devido à obstrução do córrego que corta a via. Há cerca de um mês, o muro de contenção do córrego desabou, bloqueando o curso d’água. Desde então, a água misturada com esgoto tem se acumulado, gerando um mau cheiro insuportável que afeta toda a comunidade.