Moradores pagam por apartamentos interditados há mais de dois anos em Esmeraldas (MG)

Há mais de dois anos, moradores do bairro São Pedro II, em Esmeraldas, na Grande BH, vivem um pesadelo. Eles continuam pagando prestações de apartamentos que foram interditados pela Defesa Civil por risco de desabamento. As famílias relatam abandono, prejuízo financeiro e dificuldades para recomeçar. O prédio foi evacuado após laudo técnico apontar trincas, afundamento do solo e erros na construção. Desde então, o local foi saqueado e depredado. Alguns conseguiram suspender o financiamento na Justiça. Outros continuam pagando.



