Moradores pedem aumento na segurança em cruzamento em Santa Luzia (MG)

No bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH, moradores estão preocupados com a segurança em um cruzamento considerado perigoso. Somente no último sábado (24), três acidentes foram registrados. Em um dos casos, o motorista de um carro fugiu após colidir com uma moto, deixando duas vítimas no local. Outro acidente envolveu um motociclista que perdeu o controle durante uma manobra e precisou de socorro do Corpo de Bombeiros. Apesar da prefeitura ter reforçado a sinalização após reclamações anteriores, os acidentes continuam. Moradores sugerem a instalação de lombadas como solução, enquanto aguardam uma resposta da prefeitura.



