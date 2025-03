Moradores pedem providências da prefeitura após aumento no número de cães de rua em BH

O aumento do número de cães nas ruas e praças de Belo Horizonte levou um grupo de moradores a criar um abaixo-assinado exigindo providências da Prefeitura. Eles também pedem ações para melhorar a qualidade de vida dos donos desses animais, muitos dos quais vivem em situação de rua.



Em resposta, a Prefeitura reiterou que não realiza o recolhimento de animais que estão sob a tutela de pessoas e ressaltou que, mesmo nas ruas, os cães são monitorados por equipes da Zoonoses. No entanto, quem convive de perto com o problema discorda dessa abordagem e critica a postura da gestão municipal, argumentando que a situação precisa de medidas mais eficazes.



