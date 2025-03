Moradores protestam contra desapropriações para obras do metrô em BH

Moradores de casas que serão desapropriados devido às obras da nova linha do metrô em Belo Horizonte protestaram nesta segunda-feira (13). Segundo os manifestantes, as famílias se opõem à desapropriação das casas no entorno da obra da linha 2, que ligará a estação Nova Suíça ao Barreiro, por considerarem que não houve um diálogo adequado com a empresa responsável e o Governo do Estado.



A METRÔ BH informou que a nova linha beneficiará cerca de 90 bairros e contará com um trajeto de 10km, com sete estações. A concessionária também ressaltou que ainda não iniciou a desocupação das casas construídas de forma irregular na faixa de domínio da ferrovia.



