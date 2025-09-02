Moradores reclamam de ônibus que destroem calçada ao fazer curva no bairro Boa Vista, em BH
Câmeras de segurança registram situações em que estrutura de ferro colocada pelos moradores para impedir passagem de veículos é destruída pelos coletivos
Moradores do bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte, vivem um problema constante: os ônibus que passam pela rua não conseguem completar a curva e acabam atingindo a calçada da esquina.
Flagrantes de câmeras de segurança registraram diversas situações em que a estrutura de ferro colocada pelos moradores para impedir a passagem de veículos é destruída pelos coletivos. No último mês, o incidente se repetiu e, no dia seguinte, a estrutura foi furtada.
Os moradores pedem que a linha de ônibus seja alterada, já que alargar a rua ou reduzir o tamanho dos coletivos não está previsto. Até o momento, solicitações feitas à prefeitura e à empresa de transporte público não tiveram resposta.
