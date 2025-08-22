Logo R7.com
Moradores se mobilizam para impedir mudança da 15ª Companhia da PM do bairro Céu Azul, em BH

Deslocamento da unidade preocupa a população diante do aumento da criminalidade na região

MG Record|Do R7

Há 32 anos, a 15ª Companhia da Polícia Militar ocupa o bairro Céu Azul, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O terreno foi cedido à PM e os prédios construídos com mutirão da comunidade.

O contrato de cessão venceu no ano passado, e o herdeiro do imóvel pediu a desocupação até 15 de outubro. Caso a unidade seja transferida para o 49º Batalhão, em Venda Nova, moradores temem aumento da criminalidade e atraso no atendimento a ocorrências.

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública mostram que de janeiro a junho deste ano, roubos no bairro subiram de 14 para 30 casos, e furtos passaram de 84 para 189, um aumento de 125%.

A população organiza uma assembleia para discutir soluções e pedir que a companhia permaneça no bairro. A PM afirma que pretende manter a unidade no local e que o policiamento e o atendimento à população não sofrerão alterações.

