Morte de criança por afogamento em MG acende alerta para segurança em piscinas

Uma menina, de 4 anos, morreu por afogamento na piscina de uma fazenda no domingo (25), em Itabirito, a cerca de 60 km de Belo Horizonte, na região Central de Minas. De acordo com a família, não havia salva-vidas no local, que contava com cerca de 400 visitantes. Testemunhas tentaram reanimar a criança antes do socorro chegar, porém, sem sucesso.



Desde 2019, uma lei municipal exige a presença desses profissionais em locais públicos que tenham piscinas. O responsável pela fazenda teria dito que "não podia fazer nada" para auxiliar no resgate. A Fazenda Chaparral afirmou ter acionado o Corpo de Bombeiros e ter disponibilizado um veículo para transportar a vítima ao hospital. Autoridades realizam vistorias no estabelecimento para verificar possíveis irregularidades.



