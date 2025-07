Mortes e resgate marcam fim de semana de acidentes com turistas nos estados de MG e ES

O fim de semana foi marcado por acidentes graves envolvendo turistas em Minas Gerais e no Espírito Santo. Em Andradas (MG), Dayane Marques, de 36 anos, morreu após cair de uma altura de 100 metros durante a prática de rapel. Já em Alto Caparaó (ES), um mineiro precisou ser resgatado de helicóptero no Pico da Bandeira após sofrer hipotermia e falta de ar. No norte de Minas, o cantor Emerson Pereira, de 23 anos, morreu afogado ao tentar atravessar o rio São Francisco de barco. Outras cinco pessoas estavam na embarcação e foram resgatadas com vida. Todos os casos estão sendo investigados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!