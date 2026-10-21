Motociclista e pedestre ficam feridos após acidente entre carro e moto em BH; veja vídeo
Colisão aconteceu na avenida Tereza Cristina, na região do Barreiro; motociclista foi socorrido com sangramento na região lombar
Um motociclista e uma pedestre ficaram feridos após uma colisão entre um carro e uma motocicleta, na noite dessa terça-feira (20), na avenida Tereza Cristina, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 18h30, na altura do número 4.140, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.
Segundo os militares do Segundo Batalhão, o condutor da motocicleta apresentava escoriações pelo corpo e sangramento na região lombar. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Hospital Santa Rita. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
A segunda vítima é uma mulher que estava a pé no momento do acidente. Ela sofreu ferimentos considerados leves pelos bombeiros, mas recusou o encaminhamento para uma unidade hospitalar, informando que procuraria atendimento médico por meios próprios.
Os veículos envolvidos na colisão ficaram sob responsabilidade da BHTrans. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente ou o que teria provocado a batida.
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