Motociclistas comemoram implementação de faixas de trânsito exclusivas em BH

A prefeitura de Belo Horizonte anunciou a implantação de uma moto faixa piloto, conhecida como faixa azul, na Via Expressa. O projeto, que cobre cerca de 7 km entre o viaduto Itamar Franco e a Arena MRV, não requer obras, apenas a redução das faixas existentes. Especialistas destacam a expectativa de aumentar a segurança e reduzir acidentes na região com a regulamentação do uso de corredores.



