Motorista foge após acidente no bairro Boa Vista em Belo Horizonte

No bairro Boa Vista, em Belo Horizonte, um acidente causou estragos significativos na Avenida Petit. Um carro colidiu com um veículo estacionado, fazendo-o capotar. Dona Creusa, moradora local, descreveu o estrondo como "horrível". O carro atingido pertence ao filho dela, que agora enfrenta prejuízos. A polícia acredita que o veículo causador do acidente era alugado e procura o motorista, que deixou pertences pessoais antes de fugir. Não há queixa de furto do carro, e a documentação está em ordem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!