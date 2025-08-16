Mulher atropela o próprio marido ao perder controle de carro automático em Contagem (MG)

Uma mulher de 46 anos se preparava para sair de casa dirigindo seu carro automático quando confundiu os pedais e atingiu o marido, de 52 anos, que abria o portão. O veículo acelerou dentro do imóvel e o homem foi lançado e prensado contra o portão. A motorista só conseguiu parar o carro no meio da rua. Parentes e vizinhos acionaram bombeiros e o Samu, mas a morte foi constatada no local. O caso aconteceu em Contagem, na Grande BH, onde, segundo testemunhas, o casal mora há mais de 30 anos.



