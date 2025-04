Mulher denuncia injúria racial de vizinho em Belo Horizonte

Uma mulher negra denuncia que é vítima de injúria racial por parte do vizinho no bairro Ribeiro de Abreu, na região Nordeste de Belo Horizonte. Liliane conta que já procurou a polícia e até fez um acordo na Justiça, mas os ataques não pararam. Durante audiência de conciliação ficou definido que ela e o vizinho não iriam dirigir a palavra um ao outro, porém, o homem não cumpriu sua parte do acordo.