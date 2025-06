Mulher é presa suspeita de desviar mais de R$ 1,5 milhão da tia idosa em Contagem (MG)

Uma mulher de 38 anos foi presa em Contagem, na Grande BH, por furto qualificado, após desviar mais de R$ 1,5 milhão da tia de 84 anos. Ela passou a morar com a idosa em Belo Horizonte em 2015, assumindo o controle financeiro da vítima. A descoberta do crime ocorreu após um gerente bancário identificar transações suspeitas. A polícia encontrou documentos comprobatórios e um carro de luxo avaliado em R$ 107 mil, comprado com o dinheiro desviado. A pena pode variar entre dois a oito anos, com aumento pela vítima ser idosa.



