Mulher é presa suspeita de fraudar laudos usados em processos da tragédia de Brumadinho (MG)

Uma mulher foi presa suspeita de envolvimento em um esquema de falsificação de documentos médicos. Esse material foi usado em processos judiciais contra a mineradora Vale, na tragédia de Brumadinho (MG). Segundo as investigações, o grupo agia em clínicas médicas particulares, em Belo Horizonte, e contava com o apoio de advogados e psicólogos. A polícia acredita que mais de 20 pessoas podem estar envolvidas no esquema.