Muro desaba e mata operário idoso em obra irregular em Belo Horizonte

Um idoso morreu soterrado em uma obra irregular no bairro Olaria, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo o Corpp de Bombeiros, a vítima trabalhava no local quando o muro cedeu e o operário foi coberto pelos escombros. Três equipes foram acionadas para retirada do idoso, que morreu ainda no local.



Na última terça-feira (4), um homem de 27 anos também morreu soterrado por um muro que cedeu durante uma obra. O episódio aconteceu na cidade de Contagem, na Grande BH.