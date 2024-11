Negócios familiares apostam em sabores mineiros e conquistam o mercado

Empresas mineiras que começaram no quintal de casa, com receitas de família, estão expandindo e ganhando novos espaços. Mães e filhos, participando de feiras e bares, conquistam o paladar da clientela e avançam no competitivo mercado de alimentação. O assunto foi tema do quinto episódio da série de reportagens da RECORD Minas sobre o mercado de atacado e varejo.