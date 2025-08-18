Novas imagens mostram passos de suspeito e gari e montam 'linha do tempo' do homicídio em BH

A Polícia Civil divulgou imagens que detalham os últimos momentos de Laudemir Fernandes, o gari morto enquanto trabalhava em Belo Horizonte na última segunda-feira (11). Os circuitos de segurança também mostram o trajeto do suspeito, o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, antes da prisão. Em uma das imagens, é possível ver o homem guardando a arma da esposa, delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, que foi usada no crime, dentro de uma mochila. Segundo a investigação, ainda faltam informações do celular do suspeito e do trajeto do carro para concluir o inquérito. Renê segue preso em Caeté, na Grande BH.



