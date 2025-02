Novas obras de revitalização alteram horários de circulação do metrô em BH

A partir do próximo sábado (25) o horário do metrô de Belo Horizonte vai sofrer novas alterações de horário por causa das obras de revitalização. Segundo a prefeitura, o transtorno é necessário para mudanças que visam prevenir acidentes com deficientes visuais. Além disso, há promessa de banheiros novos, salas de primeiros socorros e bicicletários. As obras devem durar até o dia 02 de fevereiro.