Novo presidente da OAB-Minas é empossado em Belo Horizonte

O advogado Gustavo Chalfun tomou posse nesta quinta-feira (6) como novo presidente da OAB-Minas (Ordem dos Advogados do Brasil) em Belo Horizonte. A chapa “OAB no caminho certo” venceu com 37.755 votos as eleições para o triênio 2025-2027. Pela primeira vez na história da seccional mineira, as eleições para a escolha da diretoria foram realizadas de forma totalmente online. Foram eleitos também os representantes do conselho seccional, diretoria da CAA MG, diretoria das subseções e os conselheiros subseccionais.