Número de denúncias de violações contra crianças e adolescentes subiram 21% em Minas em 2024

De acordo com dados do Disque 100, o número de denúncias de violações contra crianças e adolescentes subiram 21% em Minas Gerais, no ano passado. Dois crimes chamaram atenção no estado, Stefany Vitória, de 13 anos, e Yara Karolaine, de 10 foram mortas violentamente. As duas garotas foram atraídas e assassinadas por pessoas conhecidas. Stefany foi vítima de uma pastor que vivia nas proximidades da casa dela. Yara foi atraída e morta por um homem que já havia se relacionado com a mãe dela.