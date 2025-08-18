OAB-MG questiona permanência de delegada após perícia em caso de homicídio de gari em BH

A Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Minas Gerais questiona a permanência da delegada Ana Paula Balbino em seu cargo, após a perícia afirmar que a arma pessoal dela foi usada no homicídio do gari Laudemir Fernandes, em Belo Horizonte. Embora a arma não seja de uso institucional, seu porte está associado à função de delegada. A corregedoria confirmou que ela continua em atividade, mas sua situação pode mudar com a análise dos dados do celular do investigado como autor do crime e marido da servidora, Renê da Silva Nogueira Júnior.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!