Obra de reparo é feita pela terceira vez na região centro-sul de BH e preocupa moradores

A obra de reparo de um trecho da Avenida Nossa Senhora do Carmo, próximo à rua Panamá, no bairro Sion, na região centro-sul de Belo Horizonte, não durou uma semana. O trecho afundou novamente, na manhã desta segunda-feira (02). O medo dos moradores é que com a intensificação das chuvas, o buraco se transforme novamente em cratera, prejudicando motoristas e pedestres.



Veja a matéria completa no vídeo acima.