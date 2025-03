Obra inacabada da prefeitura causa alagamentos e transtornos em Vespasiano (MG)

Cerca de 100 moradores do bairro Vila Esportiva, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, enfrentam um grande problema devido a uma obra inacabada da prefeitura. A captação de água foi realizada parcialmente, e, sempre que chove, a via fica completamente alagada, impedindo que os moradores saiam de casa. Segundo a comunidade, a água que desce pelas ruas arrasta o lixo acumulado, causando entupimentos e agravando a situação.



A Prefeitura de Vespasiano afirmou que está ciente do problema na Alameda do Marcelo e garantiu que uma equipe estará no local nos próximos dias para realizar os reparos necessários e resolver a situação.



