Obra parada de córrego causa impacto no trânsito e comércio local em Santa Luzia (MG)

Na parte baixa de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, moradores estão preocupados com uma obra interrompida próxima a um córrego que transborda frequentemente. Em janeiro, uma cratera se abriu após o córrego transbordar, danificando uma adutora da Copasa. Os trabalhos começaram no final de julho, mas pararam em 14 de agosto. Caroline, dona de uma oficina local, afirma: "O meu prejuízo é enorme, porque o fluxo da minha oficina foi lá embaixo." A prefeitura aguarda a Cemig para movimentar postes, e estima que a obra dure mais três meses. Com a chegada das chuvas, a preocupação dos moradores aumenta devido ao risco de enxurradas e lamaçais, intensificando os transtornos.



