'Odor misterioso' causa alergia em alunos e correria em escola de BH

Um cheiro forte paralisou as atividades na Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho, no bairro de Nazaré, região Nordeste de Belo Horizonte, nesta terça-feira (18). O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a isolar o quarteirão da unidade de ensino. Cerca de 80 alunos e cinco monitores tiveram dificuldade de respiração, tosse e coceira após sentirem o cheiro forte. A origem do odor ainda é investigada.