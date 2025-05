Ônibus bate em torre de alta tensão e causa apagão em cidades da Grande BH

Um ônibus de viagem que seguia de Belo Horizonte para São Paulo bateu de ré em uma torre de alta tensão nesta quarta-feira (28), em Contagem, na Grande BH. O acidente causou explosões, queda de energia e interdição total do trânsito no local. Segundo o motorista, o veículo apresentou falha mecânica. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A colisão derrubou o fornecimento de energia por alguns minutos em cidades como BH, Sabará, Santa Luzia, Caeté e Contagem. A torre, que apresentava risco de tombamento, precisou ser escorada pela Cemig. A retirada do ônibus e a substituição da estrutura devem durar até a madrugada. A empresa Cometa lamentou o ocorrido e afirmou colaborar com as investigações das causas do evento.



