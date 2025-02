Ônibus bate em viaduto e deixa ao menos 15 feridos em BH

Ao menos 15 pessoas ficaram feridas em um acidente no início da noite com um coletivo, na saída de um dos túneis mais movimentados de Belo Horizonte, na região Noroeste da cidade. Três viaturas dos bombeiros e seis do Samu foram acionadas ao local e ainda prestam os primeiros socorros.



Segundo os bombeiros, a suspeita é que o motorista tenha passado mal ao volante. Ele seguia no sentido centro e avançou na curva, na saída do túnel e acabou passando sobre o canteiro central. O ônibus se chocou contra o pilar do viaduto.



Entre os feridos, 14 estavam no coletivo e uma pessoa na rua, que teria sido atingida por estilhaços. As vítimas foram conduzidas para uma unidade de saúde para hospitais. Por conta do acidente, houve vazamento de combustível. Bombeiros espalharam serragem na pista para evitar novos acidentes.