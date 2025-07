Ônibus derruba poste e deixa bairro da região Noroeste de BH sem energia elétrica

Moradores do bairro Dom Bosco, na região Noroeste de Belo Horizonte, ficaram sem energia elétrica depois que um ônibus derrubou um poste na avenida Abílio Machado. Técnicos terceirizados da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) precisaram interromper o fornecimento de energia para trabalhar na substituição da estrutura. O motorista da linha 5034 (Urca/Centro via Confisco) informou que havia 30 passageiros no veículo e ninguém se feriu. A energia elétrica foi restabelecida após a substituição do poste.



