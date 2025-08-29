Operação que fiscaliza qualidade de combustíveis interdita seis postos em MG

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública concluiu a operação APAT, realizada entre os dias 5 e 26 de agosto em Minas Gerais. Ao todo, 45 postos foram fiscalizados em 12 cidades, com 38 bombas interditadas.



Seis estabelecimentos foram fechados: três em Três Pontas, um em Alfenas, um em Varginha e um em Belo Horizonte, onde bombas de etanol foram lacradas após a constatação de combustível adulterado com excesso de água.



Durante a operação, dois proprietários foram presos por romper lacres das bombas interditadas. Além da adulteração, foram encontradas irregularidades como fraudes na quantidade de combustível fornecido e crimes tributários.



