Ouvidoria Geral realiza pesquisa de satisfação com usuários do metrô BH após concessão

Integrantes da Ouvidoria Geral do Governo de Minas abordaram usuários na Estação Lagoinha do metrô de Belo Horizonte, entregando folhetos com informações sobre canais para reclamações e realizando uma pesquisa sobre os problemas enfrentados. Esta ação, a 51ª do ano, busca avaliar a satisfação dos usuários após a concessão do serviço em 2023. Muitos passageiros elogiaram a melhoria na iluminação e comunicação visual, enquanto outros criticaram a falta de transporte gratuito durante manutenções. As opiniões coletadas serão compiladas em relatórios mensais enviados aos órgãos responsáveis para melhorar o serviço.



