Pacientes de ortopedia e trauma são transferidos do Hospital Maria Amélia Lins para o João 23, em BH

Moradores da região Leste de Belo Horizonte registraram a retirada de macas do Hospital Maria Amélia Lins, após o fechamento do bloco cirúrgico no início deste ano. A unidade de saúde, que antes realizava procedimentos ortopédicos e de trauma, transferiu os procedimentos para o Pronto Socorro João 23. Veja a reportagem completa no vídeo acima.