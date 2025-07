Pacientes denunciam falta de insumos para controlar diabetes tipo 1 em Minas Gerais

Pacientes com diabetes, especialmente do tipo 1, relatam falta de insumos básicos para controle da doença em Minas Gerais. A advogada especializada em direitos dos diabéticos confirma a insuficiência no fornecimento e afirma que muitos recorrem à justiça para garantir o tratamento. “Não estamos falando de luxo, mas de salvar vidas”, destaca a profissional. Uma endocrinologista alerta para os riscos graves da falta de insumos, que incluem desde hipoglicemias até complicações crônicas. A Secretaria de Saúde de Minas informou que as fitas para glicemia são de responsabilidade municipal, e a prefeitura de Ribeirão das Neves, na Grande BH, confirmou atraso na entrega devido a troca de fornecedor. A prefeitura de Belo Horizonte garante estoque regular de insulinas e fitas nas unidades do SUS.



