Pacientes e funcionários do Hospital João 23 denunciam superlotação na unidade

Pacientes denunciam superlotação no Hospital João 23, um dos maiores de Minas Gerais. Do lado de fora, filas de ambulâncias e pacientes esperando há horas. Do lado de dentro, os corredores estão ocupados por muitas macas. Segundo o Sindicato dos Servidores da Saúde, os funcionários estão sobrecarregados depois que o Hospital Maria Amélia Lins foi desmobilizado.