Pacientes estão apreensivos após fechamento de bloco cirúrgico de hospital em BH

Pacientes que aguardam cirurgias ortopédicas estão preocupados com a situação do Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte. O bloco cirúrgico da unidade está fechado desde o início do mês devido a um defeito em um equipamento. O hospital, que é referência em cirurgias eletivas, como ortopédicas e de maxilar, realizava cerca de 250 procedimentos mensais.



A Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) informou que os atendimentos estão sendo transferidos para o Hospital João 23. No entanto, pacientes relatam que nem todos os procedimentos foram remanejados ou agendados de forma adequada, e há pessoas internadas na fila há mais de um mês, aguardando a realização das cirurgias.



