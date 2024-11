Passarela coloca moradores em risco no Anel Rodoviário, em BH

Moradores do bairro Madre Gertrudes, na região Oeste de Belo Horizonte, enfrentam problemas ao atravessar o Anel Rodoviário. A passarela, que está em péssimo estado de conservação e completamente enferrujada, nunca passou por manutenção desde sua construção, há 30 anos, segundo eles. Além disso, a falta de energia elétrica agrava a situação, já que as caixas de fiação estão vazias. Veja a reportagem completa no vídeo acima.